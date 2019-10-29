بعد دقائق من سريانه.. آلاف العراقيين يكسرون حظر التجول في بغداد

القيادة طالبت المواطنين بالتعاون.. والمتظاهرون احتشدوا بـ"التحرير"

خرج آلاف العراقيين ليل الاثنين سيرًا، وبسياراتهم، مطلقين العنان للأبواق والأناشيد، في كسر لحظر التجول الذي أعلنته السلطات في بغداد، فيما لا يزال متظاهرون يحتشدون في ساحة التحرير، وفق ما أفاد شهود لوكالة فرانس برس.

وتفصيلاً، أعلنت وحدة الإعلام في قيادة عمليات بغداد في بيان لها فرض حظر التجول للأشخاص، وسير المركبات، والدراجات النارية والهوائية، والعربات بمختلف أنواعها، بدءًا من الساعة الثانية عشرة من مساء الاثنين حتى الساعة السادسة صباحًا، وحتى إشعار آخر؛ وذلك لحماية المتظاهرين، ومنع المندسين من استهدافهم.

وأهابت لتعاون جميع المواطنين خدمة للصالح العام، وفق موقع العربية.

وفي غضون ذلك، قُتل أمس الاثنين في العاصمة العراقية بغداد ما لا يقل عن شخصين، وأُصيب 112 آخرون، عندما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وذلك في رابع يوم من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، بحسب ما أبلغت مصادر أمنية وطبية وكالة رويترز. في حين أفادت مفوضية حقوق الإنسان بمقتل 5 متظاهرين.

يُذكر أن قوات الأمن العراقية كانت قد أطلقت الغاز المسيل للدموع على طلاب المدارس والجامعات الذين تحدَّوا تحذيرات رئيس الوزراء؛ وشاركوا في احتجاجات الاثنين.

