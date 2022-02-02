اجتماع مرتقب لـ"أوبك بلس" اليوم.. وترجيحات بإقرار زيادة الإنتاج

توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام

تعقد دول منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" والحلفاء من خارجها، ومن بينها روسيا، اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر مارس.

ووفق وكالة "بلومبرج"، أوضح مندوبو نحو نصف دول تحالف "أوبك بلس"، أنه من المتوقّع أن يقر التحالف زيادة أخرى في الإمدادات بـ 400 ألف برميل يومياً.

ورغم إقرار الزيادة المتوقع، قد لا تكون الدول الأعضاء قادرة على إنتاج الحصص الكاملة المخصصة لكل منها بسبب عدم توافر القدرة الإنتاجية.

ويتوقع محللون أن يتسبّب ارتفاع الاستهلاك بالتزامن مع عدم كفاية المعروض في وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام، مما يزيد الضغوط التضخمية.

أوبك أوبك بلس النفط

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02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 01:40 PM

توقعات بوصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام

اجتماع مرتقب لـ"أوبك بلس" اليوم.. وترجيحات بإقرار زيادة الإنتاج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تعقد دول منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" والحلفاء من خارجها، ومن بينها روسيا، اجتماعاً اليوم الأربعاء؛ لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر مارس.

ووفق وكالة "بلومبرج"، أوضح مندوبو نحو نصف دول تحالف "أوبك بلس"، أنه من المتوقّع أن يقر التحالف زيادة أخرى في الإمدادات بـ 400 ألف برميل يومياً.

ورغم إقرار الزيادة المتوقع، قد لا تكون الدول الأعضاء قادرة على إنتاج الحصص الكاملة المخصصة لكل منها بسبب عدم توافر القدرة الإنتاجية.

ويتوقع محللون أن يتسبّب ارتفاع الاستهلاك بالتزامن مع عدم كفاية المعروض في وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل هذا العام، مما يزيد الضغوط التضخمية.

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