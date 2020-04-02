عيادات طبية متنقلة لخدمة الـ6 أحياء بمكة المعزولة

خصّصتها لجنة الطوارئ بإمارة المنطقة

خصّصت لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة، عيادات طبية متنقلة للأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإمارة أنه بتوجيه لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ فقد تم تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب ‎منع التجول احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحياً؛ هي: النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجباد.

عبدالرزاق البجالي مكة المكرمة هادي العصيمي مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

11

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 06:22 PM

خصّصتها لجنة الطوارئ بإمارة المنطقة

عيادات طبية متنقلة لخدمة الـ6 أحياء بمكة المعزولة

مجموعة من المحررين

مكة المكرمة

7 3,568

خصّصت لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة، عيادات طبية متنقلة للأحياء المعزولة بالعاصمة المقدسة.

وأوضحت الإمارة أنه بتوجيه لجنة الطوارئ بإمارة منطقة مكة المكرمة؛ فقد تم تخصيص عيادات طبية متنقلة لخدمة سكان أحياء العاصمة المقدسة المعزولة بسبب ‎منع التجول احترازيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن الأحياء التي تم عزلها بمكة المكرمة صحياً؛ هي: النكاسة والمسفلة وحوش بكر والحجون والمصافي، وأجباد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020