البرلمان العربي يؤكّد دعمه مصر في مفاوضات سد النهضة

في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته التي عُقدت بمقر الجامعة العربية

أكّد البرلمان العربي دعمه الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة، وفي جهودها التي تقوم بها في مواجهة قوى الإرهاب والتطرف البغيض.

وشدّد البرلمان العربي، في بيان أصدره في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عُقدت بمقر الجامعة العربية، على استمرار الدعم الكامل لمصر في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقها في مياه النيل.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع مصر في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدّي للميليشيات الإرهابية المتطرفة التي تستهدف نشر الفوضى والدمار والخراب في مصر والمنطقة.

وثمّن عالياً الممارسة الديمقراطية الراشدة للشعب المصري بنجاحه في ممارسة حقه الدستوري بانتخاب مجلسَي الشيوخ والنواب، حيث جرت عملية الانتخاب بصورة حضارية سلسة تؤكّد مكانة مصر وقوة مؤسساتها الدستورية ووعي شعبها والتزام قادتها بالحقوق الدستورية.