الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".



وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".