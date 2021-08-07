الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال

قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".

المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

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07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442 09:04 PM

الوليد بن طلال يكافئ بطل الكاراتيه "حامدي" بمليون ريال

أحمد سرور

الرياض

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قدَّم الأمير الوليد بن طلال التهنئة للقيادة السعودية بمناسبة تحقيق بطل الكاراتيه طارق حامدي فضية أولمبياد "طوكيو 2020".

وقال الوليد في تغريدة له من خلال حسابه في "تويتر": "نبارك للقيادة تحقيق البطل طارق حامدي الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020. وبمناسبة هذا الإنجاز التاريخي أقدم مكافأة 1.000.000 ريال للبطل السعودي".

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المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو طارق حامدي

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