"الأخضر السعودي" لا يعرف الخسارة في مواجهاته ضد المنتخب "الفلسطيني"

تتجه قلوب وحناجر المشجعين السعوديين نحو مدينة رام الله الفلسطينية غداً الثلاثاء لمتابعة مباراة الأخضر السعودي عندما يحل ضيفاً على نظيره الفلسطيني في مباراة تاريخية ضمن مواجهات تصفيات آسيا المؤهلة لـكأس العالم 2022 وأيضاً المؤهلة لتصفيات كأس آسيا 2023.

ولم يخسر المنتخب السعودي في أي مواجهة له مع المنتخب الفلسطيني، حيث التقى المنتخبان في سبع مباريات، ومباراة غداً الثلاثاء ستكون الثامنة، حيث فاز الأخضر السعودي في 5 مباريات وتعادل في اثنتين.

بداية المواجهات بين المنتخبين كانت في كأس العرب 1992، وفاز وقتها المنتخب السعودي بهدفين لهدف، قبل أن يكرر الأخضر فوزه بثلاثة أهداف نظيفة في دورة التضامن الإسلامي عام 2005، ثم يفوز مجدداً بهدفين نظيفين في بطولة ألعاب غرب آسيا 2005.

التقى المنتخبان بعد ذلك في رابع مباريات المنتخبين ضمن منافسات كأس العرب 2012، وتعادلا بثنائية لكل منهما ثم استطاع الأخضر تحقيق الفوز في المواجهة الخامسة بنتيجة 2 - 0، في لقاء ودي جمعهما عام 2014.

في المواجهة السادسة نجح الأخضر السعودي في الفوز على فلسطين، في مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث انتهت النتيجة لصالح الأخضر بثلاثة أهداف لهدفين، علماً بأن آخر مواجهات المنتخبين كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في لقاء الإياب، وتعادلا سلبًا.

يذكر أن المنتخبين السعودي والفلسطيني قد وقعا في المجموعة الرابعة مع منتخبات أوزبكستان واليمن وسنغافورة.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف أمام سنغافورة، مقابل 3 نقاط لكل من أوزبكستان وفلسطين ونقطتين لليمن.