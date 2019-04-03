وفاة والدة الشيخ علي الزغيبي

توفيت، صباح اليوم، والدة الأمين العام لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية علي بن عبدالله الزغيبي.

وسيصلى على الفقيدة بعد صلاة العشاء اليوم الأربعاء في جامع الراجحي، وتوارى الثرى في مقبرة النسيم.

وتُتقبل التعازي في الفقيدة بمنزل العائلة الكائن بحي الصفا ومن خلال الاتصال على رقم الهاتف 0504203639.