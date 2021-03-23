"العيسى" يستقبل نائبة رئيس الوزراء البوسنية

بحَثَا التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في مكتبه، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة خارجية البوسنة والهرسك د.بصيرة توركوفيتش.

وعبّرت د.بصيرة عن تقديرها لزيارته على رأس وفد رفيع المستوى من مختلف القيادات الدينية من العالم الإسلامي وغيره إلى سربنينيتشا، والدور المقدم لتعزيز السلام الديني والحضاري.

وبحث "العيسى" مع د.توركوفيتش آليات التعاون بين البوسنة، والرابطة في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.