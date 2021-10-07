"الصحة": تسجيل 47  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547449 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536493 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8736 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.

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07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443 03:41 PM

"الصحة": تسجيل 47  حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 46 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 547449 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 536493 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8736 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 147 حالة.

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