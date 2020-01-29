الطقس اليوم: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على معظم المناطق

رياح سطحية على الجوف والحدود الشمالية والقصيم

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سُحب رعديّة مُمطرة على مناطق (الجوف، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، القصيم، المدينة المنوّرة، حائل، الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، الطائف)، ونشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 16 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.