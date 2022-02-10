مجلس الضمان الصحي يوقع عدداً من الجزاءات على أصحاب العمل

أعلن مجلس الضمان الصحي "ضمان" عن صدور عدد من القرارات القاضية بإيقاع جزاءات على عدد من أصحاب العمل، وأوضح المجلس أن تلك الجزاءات جاءت نتيجة لثبوت المخالفة وفقاً لقواعد البيانات لديه، وذلك فيما يتعلق بعدم توفير التأمين الصحي للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين معهم بوثيقة الضمان الصحي، حيث تم إنذار أصحاب العمل سابقًا عدة مرات.



وشدد المجلس على ما تنص عليه المادة 14من نظام الضمان الصحي "بأنه إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي، فإنه يُلزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة".

ويحرص مجلس الضمان الصحي من خلال إيقاع الجزاءات على تعزيز دوره كجهة تنظيمية رقابية ومشّرعة، تسعى لحفظ حقوق المؤمن له وأفراد أسرته، وضمان رفع نسبة التزام أصحاب العلاقة بالنظام الصحي، في ظل عمله على تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، ضمن إطار الجهود المبذولة لتحقيق استراتيجيته 2020 - 2024م.

ومن ناحيته أكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي الأستاذ أحمد أبو عماره حرص المجلس على تمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم وأداء دوره كجهة تشريعية رقابية تضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين، وقال :"حرصنا بالاطلاع على تطبيق الأنظمة والقوانين ما هو إلا بهدف سعي المجلس لتحقيق أفضل معايير جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين الاستدامة والابتكار في القطاع، كما نهيب في هذا الصدد بكافة أصحاب العمل إلى الالتزام بالتغطية التأمينية الصحية للعاملين لديهم وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام".