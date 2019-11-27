شاهد.. ولي العهد يتجاوب مع رغبات أطفال الإمارات لمصافحته أثناء الاستقبال الرسمي

اصطفوا لتحيته ملوحين بأعلام الدولتين.. ومدوا أياديهم بالسلام

بحنوٍّ بالغ، وابتسامة ملأت محياه، تجاوب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع رغبات عدد من أطفال الإمارات لمصافحته، أثناء اصطفافهم لتحيته خلال الاستقبال الرسمي المهيب، الذي أجري له في قصر الوطن في مستهل زيارته الرسمية إلى الإمارات التي وصلها اليوم الأربعاء، وكان في مقدمة مستقبليه ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وفيما كان الأطفال يلوحون بأعلام السعودية والإمارات، أثناء مراسم الاستقبال الرسمي للأمير محمد من سلمان، امتدت أياديهم إليه بالسلام خلال سيره، فصافح عدداً كبيراً منهم.