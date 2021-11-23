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فيما ثمّن "الغامدي" المبادرة معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي

شاهد.. حارس مدرسة بسكاكا يتسلّم مفتاح سيارة حديثة أهداها له منسوبوها

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أهدى منسوبو مدرسة صلاح الدين الأيوبي المتوسطة بمدينة سكاكا، سيارة حديثة لحارس مدرستهم؛ لتفانيه في عمله، وتحمّله المسؤولية التي أوكلت إليه.

وسلّم المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حارس المدرسة مفتاح السيارة، مثمناً مبادرة منسوبي المدرسة، معتبراً ذلك من أجمل صور التكافل الاجتماعي، بحضور مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية.