امرأة تعود للحياة بعدما وضعوها في ثلاجة الموتى

أعلن المسعفون عن وفاتها في حادث سيارة بل وقاموا بوضع جثمانها في ثلاجة الموتى لكن المفاجأة أنها لم تمت بل هي على قيد الحياة.

هذه واقعة غريبة حدثت عقب حادث سير في جنوب أفريقيا، حيث تخضع امرأة أُعلن عن وفاتها بعد حادث سيارة للعلاج في المستشفى بعد العثور عليها حية في ثلاجة المشرحة.

ووفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم فقد نُقلت المرأة التي لم يتم الكشف عن هويتها، إلى مشرحة Carletonville في مقاطعة Gauteng، بعد أن اختفت معالم الحياة من وجهها إثر حادث سيارة. ولكن، عندما ذهب أحد العاملين للتحقق من وضع جثتها في الثلاجة، وجد أنها ما تزال تتنفس، ونُقلت إلى المستشفى على الفور لتلقي العلاج اللازم، وفقا لتقارير محلية.

وبهذا الصدد، نفت شركة الإسعاف التي أعلن مسعفوها وفاة المرأة، وجود أي دليل على الإهمال. فيما قال مدير العمليات في شركة "Distress Alert": "لم يحدث هذا بسبب عدم تدريب المسعفين لدينا بشكل صحيح، موضحًا أن الموظفين اتبعوا البروتوكولات اللازمة عند التحقق من بقائها على قيد الحياة، بما في ذلك البحث عن علامات النبض والتنفس.

من جانبها وفي سياق متصل قالت تقارير محلية في جنوب أفريقيا إن المرأة كانت من بين عدة أشخاص تعرضوا لحادث سيارة، في 24 يونيو الماضي، ما أسفر عن جرح بعضهم ووفاة شخصين آخرين.