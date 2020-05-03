لمواجهة كورونا.. إدارة "تعليم مكة" تعقد اجتماعها الأول للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم

من شروط المشاركة ألا يقل سن المتطوع أو المتطوعة عن 18 عامًا مع اللياقة البدنية

تعقد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مساء غدٍ الاثنين، اجتماعها الأول عن بُعد للجنة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم، وذلك لمناقشة التنظيم والإشراف على العمل التطوعي.

يُعقد الاجتماع برئاسة مدير التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، وبعضوية كلٍ من؛ المساعد للشؤون التعليمية ومدير إدارة النشاط الطلابي ومدير إدارة الأمن والسلامة ومدير إدارة التشغيل والصيانة ومدير إدارة الخدمات العامة ومدير إدارة الإشراف التربوي ومدير إدارة الإعلام والاتصال ومدير الصحة المدرسية ومدير إدارة الإرشاد الطلابي ورئيس النشاط الكشفي.

وتتولى اللجنة إعداد خطة المشروع على المستوى المحلي والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذ المهام والدعم المساندة، وتشكيل لجان إشرافية ميدانية بحسب احتياج الجهة المستفيدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة وتدريب وتقييم المتطوعين وفحص بياناتهم واعتمادها والتغطية والتوثيق الإعلامي وحصر الأعمال التطوعية وساعات العمل واحتسابها ضمن إنجازات المشارك وإعداد التقارير الدورية والنهائية.

وتركز خطة التطوع الصحي لمنسوبي التعليم على دعم الجهود الوطنية بالمشاركة التطوعية لتفعيل الخطط الوقائية لمواجهة جائحة كورونا وتعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية وتوفير كل الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا وتوفير البرامج التدريبية وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم وتوظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

وتتمثل شروط المشاركة وضوابطها في أن يكون المتطوع أو المتطوعة من منسوبي وزارة التعليم، وألا يقل العمر عن ١٨ عامًا، وأن يكون المتطوع لائقًا صحيًا، وألا تؤثر المشاركة على العمل أو المهمة الأساسية للمتطوع.

يُشار إلى أن المشاركة تتطلب التسجيل في منصة التطوع الصحي عبر الرابط http://volunteer.srca.org.sa والالتحاق بالبرامج التدريبية بتأهيل المتطوعين وتهيئتهم واجتياز الفحص البصري الذاتي الخاص بفيروس كورونا وخلوه من أي أعراض للإصابة بالفيروس.