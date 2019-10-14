بالفيديو.. الملك سلمان يصطحب "بوتين" إلى قاعدة المفاوضات في سيارة كهربائية

عقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمية

اصطحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعة المفاوضات بالقصر الملكي في سيارة كهربائية، وذلك عقب إجراء مراسم الاستقبال الرسمية له اليوم (الاثنين) في بداية زيارته الرسمية إلى السعودية.

وأظهر مقطع فيديو، تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، الملك سلمان والرئيس بوتين يستقلان سيارة كهربائية رباعية المقاعد خلال توجههما إلى قاعدة المباحثات في القصر الملكي، حيث عقدا قمة مهمة، بحثا خلالها مجالات الاهتمام المشترك، والقضايا الإقليمية.