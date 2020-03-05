خرج ولم يعد .. 5 أيام على غياب "عبدالخالق الفيفي" عن أسرته

أمضى عبدالخالق حسن أحمد سلمان المشنوي الفيفي 5 أيام غائبًا عن أسرته، بعد أن خرج من منزله الواقع في محافظة فيفاء مساء يوم الأحد الماضي.
وأفاد والد "عبدالخالق" بأن ابنه طالب في الصف الأول المتوسط، وقد خرج من منزله قبل مغرب يوم الأحد الماضي، ولم يعد إليهم.
وناشد والده عبر "سبق" كل من يجده أو يعرف أي معلومات عنه التواصل مع الجهات الأمنية أو مع أسرته عبر الأرقام التالية:
0551737179
0552529362فيفاء مفقود
طالب في الصف الأول المتوسط .. ووالده يناشد البحث عنه
أمضى عبدالخالق حسن أحمد سلمان المشنوي الفيفي 5 أيام غائبًا عن أسرته، بعد أن خرج من منزله الواقع في محافظة فيفاء مساء يوم الأحد الماضي.
وأفاد والد "عبدالخالق" بأن ابنه طالب في الصف الأول المتوسط، وقد خرج من منزله قبل مغرب يوم الأحد الماضي، ولم يعد إليهم.
وناشد والده عبر "سبق" كل من يجده أو يعرف أي معلومات عنه التواصل مع الجهات الأمنية أو مع أسرته عبر الأرقام التالية:
0551737179
0552529362