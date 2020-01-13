مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد

امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.


وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.

كأس السوبر الإسباني ريال مدريد أتليتيكو مدريد ملعب الجوهرة

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13 يناير 2020 - 18 جمادى الأول 1441 12:36 AM

مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.


وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.

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كأس السوبر الإسباني ريال مدريد أتليتيكو مدريد ملعب الجوهرة

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