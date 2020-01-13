مقاعد الجوهرة في السوبر الإسباني.. كامل العدد

امتلأت مقاعد ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بالحضور لنهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكسبه الأول بركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تفاعلاً كبيراً من الجماهير الحاضرة بمختلف انتماءاتها.



وبلغ عدد الحضور الجماهيري أكثر من 59 ألف متفرج.