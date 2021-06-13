"البيئة" تؤكد ضرورة تفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان

بهدف تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة تجاه الحيوانات

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة، ضرورة تفعيل العمل التطوعي في مجالات الرفق بالحيوان، داعياً إلى إطلاق أسبوع للرفق بالحيوان بمشاركة الجهات ذات العلاقة، بهدف تسليط الضوء على الممارسات الخاطئة تجاه الحيوانات وترسيخ ثقافة العمل التطوعي وتفعيل طاقات المجتمع في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان، بحضور مدير الصحة والرقابة البيطرية الدكتور علي الدويرج، ورئيس مجلس إدارة جمعية رحمة للرفق بالحيوان عبدالعزيز العقيل، وعدد من قيادات الوزارة وأعضاء الجمعية، وذلك لمناقشة طرق دعم مجال الرفق بالحيوان، وتشجيع العمل التطوعي، وإطلاق المبادرات والبرامج لتوعية المجتمع بهذا الجانب.

وأوضح "العيادة" أن الوزارة تعمل على تشجيع ودعم العمل التطوعي في مجال الرفق بالحيوان، مثمناً ما قامت به الجمعية في هذا المجال، داعياً الجهات الحكومية والشركات والأفراد إلى دعم العمل التطوعي في مجال الرفق بالحيوان لما له من فوائد على صحة الإنسان والبيئة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 75% من الأمراض التي تصيب الإنسان من أصل حيواني.

وأطلقت جمعية "رحمة" نحو 52 مبادرة مجتمعية للرفق بالحيوان تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك بهدف توعية أصحاب محالّ بيع الحيوانات ومستلزماتها بضوابط وشروط الرفق بالحيوان، حيث بلغ عدد المتطوعين نحو 1920 متطوعاً خلال العام الأول، نفذوا أكثر من 10 آلاف ساعة تطوعية، ضمن تحقيق مستهدفات المملكة للوصول إلى مليون متطوع بحلول عام 2030م، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.

ومن ضمن المبادرات التي أطلقتها الجمعية حملة "عين الرفق" بمشاركة عدد من الجهات التطوعية، بهدف تعزيز الوعي بالرفق بالحيوان وتحسين مستوى ظروف الإيواء المعيشية والصحية في محالّ الحيوانات الأليفة، والتوعية بنظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر فروعها ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، وحث ملاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، التي تهدف إلى تنظيم عمل مشروعات الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة، إضافة إلى حث جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.