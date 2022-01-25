"فهد بن نافل" للهداف الفرنسي: "نحن نحبك يا بافتيمبي"

بعد الإعلان عن رحيله عن "الهلال"

ودّعت إدارة نادي الهلال، المهاجم الفرنسي بافيتمبي قوميز، وذلك عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر في أعقاب الإعلان عن رحيل اللاعب، بعد 3 مواسم ونصف مع الفريق الأول.

ونشر حساب النادي باللغة الإنجليزية تغريدة قال فيها: "شكراً على كل الإنجازات التي حققناها معاً".

وفاز قوميز مع الهلال ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مرتين، وبطولة دوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر.



وخاض الفرنسي 154 مباراة مع الهلال، سجل خلالها 113 هدفًا، كأفضل أجنبي في تاريخ الهلال .



وحصل "قوميز" على جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا، وهداف الدوري السعودي، وهداف دوري أبطال آسيا.

ومن خلال كلمات وداعيه، غرد رئيس الأزرق فهد بن نافل، عبر حسابه في تويتر قائلاً: "نحن نحبك يا بافتيمبي".