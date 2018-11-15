"جمعية أعمال" بالرياض تنظم دورة في صيانة الجولات للشباب

تستمر 14 يومًا وتتضمن 60 ساعة تدريبية لتأهيلهم لسوق العمل

أطلقت جمعية أعمال للتنمية الأسرية دورة لصيانة الجوالات والأجهزة الذكية، برعاية بنك الجزيرة، وذلك في مدينة الزلفي.

تأتي الدورة ضمن مساعي الجمعية لتنظيم دورات تأهيلية متخصصة للشباب والشابات إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من المنهجية الرعوية إلى التنموية والاعتماد على النفس وفق رؤية المملكة 2030.

وشهدت الدورة إقبالاً كبيراً من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، حيث سينهي المتدربون 60 ساعة تدريبية تستمر لمدة 14يومًا، سيتعرفون من خلالها على مبادئ عمل الهاتف المحمول، ومتطلبات الأمن والسلامة، ومتطلبات الأدوات والمعدات، وفك وتركيب الأجهزة الذكية (الآيفون ـ الجالكسي ـ الآيباد)، إضافة إلى مهارات تركيب البطاريات والمايكات والسماعات والكاميرات، وكشف وتشخيص الأعطال، ومكونات الهاتف المحمول، وكذلك ماهية أنظمة التشغيل ومهارة التعامل مع أنظمة التشغيل وصيانة الهاردوير والسوفت وير، والبرامج المساندة، كما سيتم التطبيق العملي للمتدربين على الأجهزة الذكية بكافة أنواعها .

ونوه المدير التنفيذي للجمعية، الشيخ عبدالرزاق بن عبدالله القشعمي، بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الأسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

وقال "القشعمي": قامت الجمعية بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل، مقدمًا شكره لبنك الجزيرة على دعمهم ورعايتهم لهذه الدورات التي تصب في صالح أبناء الوطن وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار.

وتهدف الجمعية إلى تنمية وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الشباب وتحويل عملها إلى مؤسسي مسؤول ومنظم، والتوسع في التدريب التحويلي لمختلف فئات المجتمع لزيادة القدرة والطاقة الإنتاجية، والإسهام في مواجهة مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع.