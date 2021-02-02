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تستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

"الأرصاد" ينبِّه تبوك: عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهًا لمنطقة تبوك حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة تبوك أنها تشهد عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الثلاثاء.