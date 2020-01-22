في الإمارات.. ثور ضخم هائج يقتحم منزل أحد المواطنين و"يحتله" لمدة يومين

أصاب عمالاً حاولوا إخراجه

تسبب هروب ثور ضخم هائج من مزرعة مالكه بالإمارات في حالة من الهلع والرعب حيث اقتحم منزل أحد المواطنين واحتله لمدة يومين.

وبحسب ما ذكرته اليوم السابع نقلاً عن صحيفة "البيان"، فقد حاول ثلاثة عمال إخراج الثور من المنزل إلا أنه عرضهم لإصابات بسيطة إلى متوسطة ليتم نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.

من جهته كشف الطبيب البيطري في مركز صحة الحيوان بحديقة الحيوانات في العين بأنه ورد بلاغ إلى المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين بطلب المساعدة واستلام زمام الأمور بوجود ثور هائج في منزل أحد المواطنين، ونظراً لكبر حجمه وشراسته سبب ذعراً للمارة ولأفراد منزل الشخص المواطن، وباءت محاولات بعض العمال بالفشل بحصاره والسيطرة على الوضع".

وأضاف: "باشرنا فوراً بالتعاون مع طبيب بيطري آخر بتجهيز المعدات الآمنة للتخدير والتي توفرها المؤسسة على أفضل مستوى الممارسات العالمية لاحتواء الحالة، لاسيما وأن سياسة الحديقة أيضاً تتماشى مع استراتيجيات الرفق بالحيوان".

وتابع الكعبي يقول: "توجهنا فوراً إلى منزل المواطن، ولدى وصولنا تعاملنا بكل احترافية حيث تم تخدير الثور بواسطة أجهزة التخدير المتطورة، ليتم بعدها نقل الثور وإعادته إلى مزرعة مالكه. وليس هذا فحسب، إذ قمنا أيضاً بتقديم العلاج اللازم للثور حيث كان مصاباً بجروح إزاء هيجانه".