أمير مكة يستقبل مساعد وكيل الحرس الوطني المعيّن حديثًا

هنأه وتمنى له التوفيق في المهام الموكلة إليه

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، مساعد وكيل الحرس الوطني للجهاز العسكري بالقطاع الغربي المُعين حديثًا اللواء صالح بن عبدالكريم العريفي.

وهنّأ الأمير خالد الفيصل اللواء "العريفي" بمناسبة تعيينه، متمنّيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه.