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دعت ملاكها المشمولة إلى التواصل مع الشركة.. خطأ في بطاقة اقتصاد الوقود

"التجارة": حملة تصحيح لـ1249 مركبة نيسان "Patrol" وقسيمة وقود مجانية

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن حملة تصحيح 1249 مركبة من نوع نيسان "Patrol" 2017 – 2018، داعية أصحاب هذه المركبات إلى التواصل مع الشركة لاستلام قسيمة وقود مجانية.



وأوضحت الوزارة أن حملة التصحيح تأتي نظرًا لخطأ في نوع الوقود المسجل في بطاقة اقتصاد الوقود (بنزين 95) عن الوقود الفعلي للمركبة (بنزين 91).