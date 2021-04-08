"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساءً

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد منطقة عسير

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08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442 12:18 PM

تشمل عددًا من المحافظات حتى الـ7 مساءً

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة مدينة أبها ومحافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، وسراة عبيده، وظهران الجنوب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

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المركز الوطني للأرصاد منطقة عسير

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