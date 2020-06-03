"هدف": دخول مستخدمي بوابة "طاقات" عبر "النفاذ" يرفع الأمان والموثوقية

مبادرة وطنية أصدرها مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة الهويات

أفاد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بأن دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل "طاقات" من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، يرفع مستوى الموثوقية والأمان، ويدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة "طاقات" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"طاقات"، من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل عبر الرابط ‪www.taqat.sa ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

جدير بالذكر أن "النفاذ الوطني الموحد" هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة؛ لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.

ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني؛ بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار "هوية إثبات إلكترونية" للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية.

ويقوم المشروع على إيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة، تَضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلًا، وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالٍ في المصادقة أو التسجيل.