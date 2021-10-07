"سعي" الوقفية تدرّب ذوي الإعاقة من منسوبي "الطيران المدني"

يستمر ١٠ أيام وامتدادًا للبرامج والخدمات المقدمة للمستفيدين

أقامت مؤسسة "سعي الوقفية" لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛ برنامج التطوير المهني لموظفي هيئة الطيران المدني ذوي الإعاقة.



ويأتي البرنامج امتدادًا لما تقدمه وتتيحه "سعي" لمستفيديها من ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات التي جعلت من الشراكة المجتمعية من أولوياتها لخدمة وتطوير شباب وشابات وطن الخير والعطاء.



ويستمر هذا البرنامج التطويري عشرة أيام يتلقى فيها المتدرب مزيدًا من تطوير مهاراته واكتساب المفيد والجديد في مجال عمله على أيد مدربين متخصصين وبإشراف ومتابعة لمجريات هذا البرنامج من رئيس مجلس إدارة سعي مرزوق بن عبدالله العتيبي وفريق العمل في مجلس الإدارة لخدمة هذه الفئة الغالية من أبناء وبنات الوطن وبما يتوافق مع رؤية 2030 التي تحمل معها بيارق التطور والازدهار والرخاء والأمل بمستقبل أسمى وأرقى على خطى متوازنة من شباب وشابات ذوي الإعاقة.