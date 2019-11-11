كأس الملك: الفيصلي يتجاوز وج بثلاثية نظيفة

تأهل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد تغلبه على وج بنتيجة 3-0 ضمن دور الـ64 وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وسجل أهداف الفيصلي لويس قوستافو ويوسف الجبلي وعوض خريص في الدقائق 14، 54 ،85.

كأس الملك الفيصلي

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11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 08:55 PM

كأس الملك: الفيصلي يتجاوز وج بثلاثية نظيفة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تأهل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم، إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد تغلبه على وج بنتيجة 3-0 ضمن دور الـ64 وذلك في المباراة التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.

وسجل أهداف الفيصلي لويس قوستافو ويوسف الجبلي وعوض خريص في الدقائق 14، 54 ،85.

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