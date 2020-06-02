وكيل "الحديدة": تنظيم السعودية مؤتمر المانحين يمثل أهمية كبرى للشعب اليمني

قال إن ميليشيا الحوثي نهبت الإغاثة الأممية وحرمت أبناء اليمن من مرتباتهم

أبرز وليد القديمي، وكيل أول محافظة الحديدة اليمنية، أهمية تنظيم المملكة العربية السعودية مؤتمر المانحين لليمن 2020 بالشراكة مع الأمم المتحدة غدًا الثلاثاء لدعم الجانب الإنساني والتنموي في اليمن، وبخاصة الجانب الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا في اليمن بشكل كبير.

وقال في تصريح إلى وكالة الأنباء السعودية: "إن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة لأبناء الشعب اليمني، وبخاصة محافظة الحديدة التي تحتاج إلى الكثير من الخدمات الصحية والتعليمية في ظل هذه الأوضاع الراهنة التي عصفت باليمن منذ سيطرة ميليشيا الانقلاب الحوثي المدعومة من إيران على أغلب المحافظات اليمنية، وأهمها محافظة الحديدة وموانئها بوصفها بوابة اليمن على البحر الأحمر؛ إذ استغلت ونهبت الإغاثة المقدمة من الأمم المتحدة والدول المانحة والإيرادات، وحرمت أبناء اليمن من مرتباتهم ".

وثمّن القديمي دور وجهود السعودية حكومة وشعبًا في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، والعمل بشكل مستمر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي نفَّذ مشاريع خدمية كبيرة في المحافظات اليمنية المحررة.

ودعا الدول المانحة إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في دعمها لليمن، والبدء بدعم القطاع الصحي ضمن خطة الاستجابة الإنسانية العاجلة للعمل على توفير مستشفيات ميدانية، وتوفير المتطلبات الطبية، منها جهاز PCR ومستلزماته.