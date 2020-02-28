"الداخلية" تطلق مبادرة تحدي "أبشر" لتشجيع المبدعين على تطوير أعمالها الإلكترونية والميدانية

"العتيبي": تسهم في توفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين.. وينتهي التسجيل يوم 10 رجب

أطلقت وزارة الداخلية، مبادرة تحدي "أبشر"؛ لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين من فئات المجتمع على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة.

وتُعَد مبادرة تحدي "أبشر" إحدى مخرجات واحة حي أبشر الهادفة لتوظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة؛ بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار؛ تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 للوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية.

وقال المشرف على تحدي "أبشر" المقدم الدكتور مهندس سعود بن نجر العتيبي: إن "مبادرة تحدي أبشر تأتي تحت مظلة الإبداع والابتكار على محورين رئيسيين، هما الإبداع في تطوير خدمة إلكترونية قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أو خارجها، من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل ذلك الخدمات الميدانية لتُسهم في تحسين تجربة المستخدم لخدمات وزارة الداخلية (الإلكترونية والميدانية) مثل خدمة الاعتراض على المخالفات على منصة "أبشر" وخدمات تطويرية لعمل رجال الأمن في الميدان".

وأضاف: "المحور الثاني، هو الابتكار في تطوير خدمة جديدة لوزارة الداخلية سواء أكانت تقدم حاليًا بطريقة تقليدية أو خدمة إبداعية يحتاجها العملاء (أفرادًا، أعمالًا، حكومة) ولا تقدم حاليًا بأي شكل من الأشكال؛ وذلك للإسهام في تسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتعزيز أداء منسوبيها لتقديم خدمات عالية الجودة وتوفير حياة أفضل للمواطنين والمقيمين".

وتابع "العتيبي": "في كل محور سيكون هناك 3 فائزين، وتُمنح لهم الجوائز.. على الفائز الأول 100 ألف ريال، والفائز الثاني: 50 ألف ريال، والفائز الثالث: 20 ألف ريال، كما سيحصل الفائزون على فرصة الانضمام إلى واحة حي أبشر واشتراك مجاني مدته ثلاث سنوات في المنصة الوطنية لإنترنت الأشياء، مع دورة تدريبية متخصصة مدتها 6 أشهر للحصول على شهادة احترافية".

وأفاد بأن "مراحل البرنامج الأربع تتضمن أولًا مرحلة التسجيل؛ حيث بدأ التسجيل بموقع تحدي أبشر، في 24 جمادى الآخرة 1441 الموافق 18 فبراير2020، من أجل السماح للمشاركين بتكوين فِرَق تحدٍّ للمشاركة وتقديم أفكارهم، وينتهي التسجيل يوم 10 رجب 1441 الموافق 5 مارس 2020".

وزاد قائلًا: "ثانيًا مرحلة الترشيح، وهي بداية اختيار الفِرَق المرشحة ليوم التحدي سوف يكون خلال الفترة من 11 إلى 21 رجب 1441، الموافق من 6 إلى 16 مارس 2020، ومرحلة التهيئة، وخلالها سيتم طلب حضور المرشحين لفترة تأهيل لمساعدتهم في تنفيذ الأفكار وتوفير الأدوات وما يحتاجون إليه في تنفيذ أفكارهم يوم الحدث، وسوف تبدأ هذه المرحلة من 25 رجب 1441 الموافق 20 مارس 2020، وستمر حتى 4 شعبان 1441 الموافق 28 مارس 2020".

وتابع: "آخر المراحل، مرحلة التحدي، وفيها يحضر المرشحون ليوم التحدي من الصباح الباكر للبدء في تنفيذ أفكارهم من أجل تقييمها أمام لجنة تحكيم في نهاية يوم الحدث 11 شعبان 1441 الموافق 4 أبريل 2020".

وبيّن "العتيبي" أن معايير التحكيم تتضمن: أن تكون الفكرة ذات صلة بخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية والميدانية، وأن يكون المقترح قابلًا للاستخدام، وإمكانية تطبيق المقترح، وأن يكون المقترح مرغوبًا ومفيدًا، وأخيرًا الإبداع والابتكار في الفكرة.

وأفاد المشرف على تحدي "أبشر" بأن الإحصائيات بيّنت أن عدد المتقدمين حتى يوم أمس الأول قد بلغ 3317 متقدمًا بينهم 2624 من الذكور، و693 من الإناث؛ بينما كانت أكثر الفئات العمرية تسجيلًا من بين (25- 34) سنة، وبلغ عددهم 1372 متقدمًا؛ فيما جاء من سن (35- 44) سنة ثاني الإحصائيات تقدمًا بعدد 823؛ بينما حل في المركز الثالث مَن بلغت أعمارهم بين (18- 24) سنة، بعدد 772، ويحمل أكثر المتقدمين مستوى تعليميًّا، (البكالوريوس 1560) والثانوي 1017 والدبلوم 396، وسجلت الرياض أعلى نسبة في التقديم بين المناطق؛ حيث بلغ عددهم 1193، ثم جدة 352 ثم مكة المكرمة 169.

وأشار إلى أن نسبة التسجيل من الدول قد بلغت الآتي: السعودية 2609، ومصر 155، واليمن 119، وباكستان 91، والهند 79، وسوريا 41، والأردن 25، وفلسطين 23، والجزائر 5، ولبنان 4، ومن العراق 1، كما بلغ عدد الجنسيات المتقدمة للمسابقة أكثر من 40 جنسية، وعدد الأفكار 955 فكرة.