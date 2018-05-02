جماهير "النصر" مستاءة : من "كاسياس" لـ "العويشير" !

أبدت غضبها من أنباء ضم حارس "الفتح"

أشعلت جماهير النصر، مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة غضبًا بعد أنباء مفاوضة النصر لحارس مرمى الفتح عبدالله العويشير حيث حملت تغريداتها استياء واضحًا في إشارة منها إلى رفضها الصفقة المتوقعة.

وقللت جماهير النصر من الصفقة حيث قالت : "الحلم كان كاسياس والواقع بات العويشير" معتبرة أن الحارس لا يختلف كثيرًا عن وليد عبد الله أو الحارسين البديلين عبدالله العنزي وحسين شيعان.

تابعت الجماهير انتقاداتها قائلة إن كل الأندية تبحث تدعيم حراسة مرماها بحراس أجانب إلا النصر، مضيفة أنه إذا كان ولابد من التعاقد مع حارس محلي فإن فواز القرني حارس الاتحاد أو تيسير المسيليم حارس الأهلي أحدهما سيكون أفضل.



وقارنت الجماهير بين اتفاق الهلال مع مدرب عالمي ومدافع ومهاجم أجنبيين من العيار الثقيل وبين تعاقد النصر إن تم مع الحارس المحلي ، حيث أبدت غضبها من أنباء مفاوضة الحارس.

وكانت تقارير صحفية قد ألمحت إلى أن الإدارة النصراوية قد اتفقت مع الحارس الدولي العويشير حارس الفتح الحالي للانتقال للعالمي في الميركاتو الصيفي المقبل.