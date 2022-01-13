"موارد الرياض" يعقد اتفاقيتين لخدمة دور المسنين وإدارات الحماية والأسر الكافلة

تنصان على توفير الخدمات والاستشارات القانونية والرعوية وتوفير الوحدات السكنية

وقع المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي، صباح اليوم الخميس؛ اتفاقيتين مع كلٍ من: رئيس مجلس إدارة جمعية نساء المستقبل د. غريبة الطويهر، والرئيس التنفيذي لشركة التكاتف للاستشارات المهنية منيرة العتيبي؛ للتعاون مع الجهتين بما يخدم المستفيدين من الرعاية داخل دور الإيواء وخارجها والكادر العامل معهم.



وذكر الدكتور "الحربي" أن بنود الاتفاقيتين تنصان على توفير الخدمات والاستشارات القانونية للمسنين والمسنات والفئات المستفيدة التابعة لإدارات الحماية والأسر الكافلة بالفرع، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الرعوية والتدريبية لمقيمات دور الإيواء؛ مثل منحهن فرصةَ المشاركة في البرامج والدورات ذات العلاقة بالمرأة والتمكين، وتوفير الوحدات السكنية لمن تنطبق عليهن شروط الإسكان، إلى جانب عقد اللقاءات والبرامج التثقيفية والتطويرية للكادر العامل معهن، مؤكدًا على أهمية هذه الاتفاقيات والتكامل بين القطاع الخاص والحكومي وغير الربحي؛ مما يسهم في تحقيق رؤية الوطن 2030.