شاهد.. نموذج "عيش التجربة" كيف أصبحت المنازل بعد خدمة ترميم؟

دشنها أمير المنطقة الشرقية وخدمت 228 منزلًا للأسر الأشد احتياجًا

تحظى "ليالي ترميم" التي دشنها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور كبير من قادة الجهات الحكومية وملاك ورؤساء قطاع الأعمال والمهتمين بالقطاع غير الربحي، والذين يطلعون على ما تقدمه الجمعية من خدمات للمستفيدين من الأسر الأشد حاجة.

وأوضح المدير التنفيذي لليالي ترميم علي الأسمري، أن جولة الزوار تبدأ عند وصول الزائر لمقر الجمعية والاطلاع على منطقة رعاة فعالية ليالي ترميم، والتعرف على الشركات الراعية للفعالية ودورها في مساندة الجمعية في مهمتها التنموية، بعدها زيارة لمعرض خدمات ومشاريع ترميم لمشاهدة فئات المستفيدين وشروط تقديم الخدمة والجمعيات، والجهات التي تصل ترميم للمستفيد المستحق من خلالها، والنطاق الجغرافي التي غطته مشاريع ترميم، والبرامج التنموية التي تقدم للمستفيدين والتي تلامس احتياجاتهم الحياتية.

وأضاف الأسمري لـ"سبق": يشاهد الزائر في هذه المنطقة ركن قياس الأثر الذي يعرض قصصًا ملهمة لحالات من المستفيدين من أحدث ترميم لمنازلهم والانعكاسات الإيجابية في حياتهم سواءً صحية أو تعليمية أو اجتماعية، كما يشاهد الزائر مجسمًا لتدخل جمعية ترميم في إعادة تأهيل منازل الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية حديثي الإعاقة، ونوعية وكيفية تأهيل منازلهم بما يتناسب مع إعاقاتهم.

وأكمل: في مسار الزائر يطلع على ركن الجوائز التي حققتها ترميم ما بين جائزة رواد التسويق لعامين متتاليين، وتكريم ترميم كقصة نجاح من بين الجمعيات الإسكانية على مستوى المملكة وحصولها على الجائزة الوطنية للعمل التطوعي في مسارين؛ مسار المنظمات غير الربحية ومسار التطوع المهاري للأفراد .

ونبه: المنطقة الثانية للزائر منطقة مركز سمايا للتطوع الإسكاني والتي يشاهد فيها ثمان مبادرات تطوعية متنوعة، يقوم فيها المتطوعون والمتطوعات بشرح تجاربهم التطوعية مع مشاريع ترميم، إضافة لزيارة مساحة التدريب المهني الذي يقوم عليه المعهد الثانوي الصناعي بالدمام، ويطلع الزائر على كيفية تأهيل وتدريب المتطوعين على الفرص التطوعية المهنية بشتى أنواعها في أعمال الكهرباء والسباكة والتكييف والدهان والنجارة وغيرها، ويشرف على التدريب مدربون مختصون من المعهد الثانوي الصناعي.. ومما يشاهده الزائر الأرقام التي حققها مركز سمايا للتطوع ما بين عدد المتطوعين وعدد الفرص التطوعية وعدد الساعات التطوعية وقيمة العائد الاقتصادي من التطوع .

وأضاف الأسمري: بعدها ينتقل الزائر للمنطقة الثالثة وهي أركان الشركات الاستراتيجية، ويطلع فيها على أنواع الشركات ما بين شركات المعرفة، وشركاء الخدمة، وشركاء مواد البناء، وشركاء دعم المشاريع، وشركاء المبادرات التخصصية.

وآخر المناطق للزائر في جولته، زيارة ودخول نموذج "عش التجربة"، وهو منزل يصور حالة منازل الأسر المستفيدة من خدمة الترميم قبل وبعد الترميم؛ حيث يشاهد مرحلة المخاطر وأضرار البيئة التي كان يعيش فيها المستفيدون؛ ما بين مخاطر الكهرباء، ومشاكل تساقط الأسقف، والتشققات، وتسريبات المياه.. ثم مرحلة ما بعد الترميم؛ حيث يشاهد فيها التحول الذي أجرته "ترميم" في المنزل؛ من إزالة مخاطر تمديدات الكهرباء العشوائية، ومعالجة تساقط خرسانة الأسقف والتشققات وتسريبات المياه، وصيانة وتركيب المكيفات والمطابخ والأثاث؛ مما يجعل الأسرة يعيشون في منزل آمن يوفر لهم حياة كريمة

وأكمل: يختتم الزائر زيارته بجلسة في ديوانية "ترميم" التي تجمع الزوار مع فريق ترميم والمتطوعين والشركاء في حديث ونقاشات تجسّد صور التكافل الاجتماعي في خدمة المجتمع من خلال شعار جمعية ترميم "معًا نرمم المكان لتنمية الإنسان".