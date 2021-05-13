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قال: ندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه

خادم الحرمين يغرد مهنئأً بعيد الفطر: "بشارة الخير والرضى"

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - : نحمد الله سبحانه أن جعل عيد الفطر المبارك بشارة الخير والرضى، بعد إتمام صيام شهر رمضان وقيامه.

وأضاف -حفظه الله- في تغريدة صباح اليوم عبر حسابه في تويتر: إن مما يجسّده العيد الأمل والتفاؤل والسرور، وندعوه سبحانه أن يزيل عنّا وعن العالم أجمع كل سوء ومكروه، وأن يديم علينا جميعاً الأمن والاستقرار والطمأنينة وكل عام وأنتم بخير.