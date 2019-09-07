"العمل" تخرّج 120 متدرّبة في مبادرة التدريب القيادي

نفّذتها الوزارة عبر شراكة مع معهد "إنسياد" العالمي

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تخريج الدفعة الثانية من النساء الملتحقات بمبادرة التدريب والتوجيه القيادي للكوادر النسائية.

وتمّ تخريج دفعة شهر سبتمبر: 31 متدربة في القيادات الوسطى، و30 مشاركة في القيادات العليا؛ كما سبق أن تخرج في شهر يوليو الماضي 59 متدربة.

وتعد هذه المبادرة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وتستهدف تدريب 1700 من النساء العاملات في القطاعين الخاص والعام، بالتدريب والتوجيه الشخصي بهدف ترقيتهن إلى مناصب قيادية أعلى، حيث يتم تقديم التدريب من خلال المعهد العالمي للدراسات العليا في إدارة الأعمال إنسياد "INSEAD".

وتهدف المبادرة إلى الإسهام في التأهيل القيادي للنساء العاملات في القطاع الخاص وتمكين المرأة قيادياً لتهيئة أكبر عدد من القياديات السعوديات لقيادة شركات القطاع الخاص، ولرفع الوعي بقيادة المرأة ونقل صورة دقيقة عن دعم الوزارة للطاقات النسائية.

ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة علاقات مهنية بين المشاركات في البرنامج للدعم المهني وتقديم النصح والمشورة والتحفيز بما يضمن تطوراً مهنياً مستقبلياً سريعاً وفعالاً للمشاركات.

وتشمل الدورة محاور عدة من أهمها: المرأة والقيادة، والتخطيط الإستراتيجي، التأثير والتحفيز "الغير والذات"، تحفيز الآخرين من خلال التغذية الراجعة، اتخاذ القرارات في حالات عدم الوضوح وارتفاع المخاطر، اتخاذ القرارات الجماعية، تطبيق قيادة التغيير، تنفيذ الإستراتيجيات.

جدير بالذكر أنه سيتم قريباً تدريب قياديات في القطاع الحكومي في البرنامج نفسه جنباً إلى جنب مع قياديات القطاع الخاص.

ودعت الوزارة منشآت القطاع الخاص، إلى دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز حصتها في المناصب القيادية من خلال ترشيح منسوباتها للبرنامج على رابط المنصة:

https://wl2030.pnu.edu.sa/ar/Documents/Home.aspx