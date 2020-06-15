رجال الأمن بمكة يداهمون أحياءً مخالفة لأنظمة التقيد بالاحترازات الصحية

ورصدت مخالفين لأنظمة التباعد الجسدي ولبس الكمامة

نفذت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة حملة دهم على حلقة الخضار بالكعكية والممشى بالشوقية والجميزة بطريق المسجد الحرام والمعابدة والشرائع بطريق السيل بالعاصمة المقدسة.



ورصدت الجهات الأمنية خلال الجولات مخالفين لأنظمة التباعد الجسدي ولبس الكمامة، حيث حررت مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بالتعليمات وشكلوا تجمعات وآخرين لم يلقوا بالاً للبس الكمامة والتي قد تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.