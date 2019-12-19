ترشيح "آل عمار" رئيسًا لبلدي "بديع الأفلاج"

تقرر ترشيح ناهض محمد آل عمار رئيسًا للمجلس البلدي في البديع بالأفلاج، وعلي محمد الصخابرة نائبًا لرئيس المجلس.



جاء ذلك بعد قرار تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين لتطوير منظومة المجالس البلدية.

ومن المقرر أن يقوم كل مجلس بلدي بانتخاب رئيس ونائب للرئيس، لفترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية الحالية لمدة سنتين.