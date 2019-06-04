بعد صلاة الفجر .. دار الإفتاء الليبية تتراجع وتعلن: العيد الثلاثاء

بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا: ثبتت شهادة برؤية الهلال

أعلنت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية، تراجعها عن اعتبار اليوم الثلاثاء هو المكمل لشهر رمضان، وأعلنته أولَ أيام عيد الفطر المبارك، رغم انتهاء المصلين من صلاة الفجر.



وحسب موقع "مصراوي" الإخباري، نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء الليبية تعديلًا كان نصه: "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل؛ فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".