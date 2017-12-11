سويسرا.. إعلان قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

سحبت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية.
ووفق سكاي نيوز جاءت القرعة على الشكل التالي:
يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي
بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي
بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي
إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي
ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي
شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي
تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني
بشكتاش التركي X بايرن ميونخ الألماني
سحبت في مدينة نيون السويسرية، اليوم الاثنين، قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن مواجهات قوية.
ووفق سكاي نيوز جاءت القرعة على الشكل التالي:
يوفنتوس الإيطالي X توتنهام الإنجليزي
بازل السويسري X مانشستر سيتي الإنجليزي
بورتو البرتغالي X ليفربول الإنجليزي
إشبيلية الإسباني X مانشستر يونايتد الإنجليزي
ريال مدريد الإسباني X باريس سان جرمان الفرنسي
شاختار دونتسك الأوكراني X روما الإيطالي
تشلسي الإنجليزي X برشلونة الإسباني
بشكتاش التركي X بايرن ميونخ الألماني