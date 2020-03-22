مسؤول صيني يتوقع تحسنًا اقتصاديًّا كبيرًا في مؤشرات الربع الثاني من العام

النظام المالي للبلاد ما زال مستقرًّا وهناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة

أعلن تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، اليوم الأحد، أنه يتوقع تحسنًا كبيرًا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

وقال تشن يو لو، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، خلال مؤتمر صحفي: الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، وإنه يتوقع تحسنًا كبيرًا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

ووفق وكالة "سبوتنك" أضاف تشن يو لو، أن النظام المالي للبلاد ما زال مستقرًّا، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة، كما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع تشن يو لو، أن محافظ البنك يي قانغ تبادل وجهات النظر مع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومع صندوق النقد الدولي وهيئات أخرى.

من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في المزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تَجَاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.