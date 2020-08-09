موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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09 أغسطس 2020 - 19 ذو الحجة 1441 08:18 AM

خلال الـ 24 ساعة الماضية

موريتانيا: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت موريتانيا 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا، ارتفع إلى 6498 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 157 حالة.

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موريتانيا فيروس كورونا الجديد

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