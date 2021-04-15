





0

ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 67 يومًا إلى 598 مسجدًا تم فتح 579 منها بعد التعقيم

الشؤون الإسلامية: إغلاق 8 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 8 حالات إصابة بكورونا

521

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم 8 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 67 يومًا إلى 598 مسجدًا؛ تم فتح 579 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.



وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة: مسجدان في منطقة عسير تم رصد حالتيْ إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الرياض تم رصد حالتيْ إصابة بها، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتيْ إصابة بها، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية بمعدل إصابة لكل مسجد.



كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد: ثلاثة بمنطقة الرياض، ومسجدان بمنطقة عسير، ومسجدان بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة، ومسجد بمنطقة مكة المكرمة؛ وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.



ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد، إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد؛ ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.