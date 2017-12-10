انشقاق 4 ألوية عن قوات الشرعية اليمنية .. أكذوبة حوثية تكشف "سبق" حقيقتها

فرضوا تعتيماً إعلامياً بحجب مواقع التواصل محاولين عزل انتفاضة صنعاء الداخلية

زعمت ميليشيات "الحوثي" داخل صنعاء، اليوم، عبر إعلامهم ومواقعهم الإخبارية الكاذبة، انشقاق 4 ألوية من القوات الشرعية بنهم وانضمامها إلى جماعة الحوثي؛ في محاولة بائسة منهم لممارسة حرب نفسية على الأهالي والسكان بصنعاء.

واتضح أن حقيقة هذه الكذبة هي انضمام 4 ألوية تتبع الحرس الجمهوري بصنعاء إلى قوات الجيش الوطني؛ بعد أن أعلنوا وقوفهم ضدّ ميليشيات "الحوثي".

يأتي هذا النقل للشائعات من عناصر الميليشيات الحوثية داخل صنعاء بعد فرضهم أسلوب التعتيم الإعلامي بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، ومحاولة عزل انتفاضة صنعاء الداخلية وقطعها عن معايشة الوضع العسكري والسياسي للحكومة الشرعية وعمليات التحالف خارج محافظتهم.