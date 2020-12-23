الصحة العالمية: إصابات كورونا الأسبوعية في العالم تسجّل رقماً قياسياً

نصفها في الأمريكتين.. زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات كورونا الأسبوعية سجّلت أعلى مستوى منذ بدء الجائحة، وأن نصف الإصابات في الأمريكتين.

وتظهر البيانات استمرار اتجاه تزايد الإصابات هذا الشهر مع بدء عمليات التطعيم في بعض البلدان.

ووفق "روسيا اليوم"، قالت المنظمة ومقرها جنيف، في تقريرها الوبائي الأسبوعي، إن الحالات الجديدة زادت 6 % أو 4.6 مليون في الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

وارتفعت الوفيات الجديدة 4 % أو نحو 79 ألفاً في الفترة نفسها.