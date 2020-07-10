ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بكورونا

حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة؛ بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

ليبيا فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 01:43 PM

حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342

ليبيا تسجل 74 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم، تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحالتَي وفاة، إضافة إلى تماثل حالة للشفاء.

وأوضح المركز، في بيان له، أن حصيلة الإصابات المؤكدة ارتفعت إلى 1342 إصابة؛ بينها 997 حالة نشطة و83 حالة وفاة، فيما تعافى 307 أشخاص.

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