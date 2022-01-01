الأمم المتحدة تدعو إلى معالجة انعدام الثقة بين السودانيين

"بيرتس" طالَبَ السلطات باحترام حق التجمع السلمي

دعت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم (السبت)، إلى معالجة انعدام الثقة بين جميع الأطراف في البلاد؛ بهدف إيجاد أرضية مشتركة لمسار متفق عليه للخروج من الأزمة الحالية.

وقال "فولكر بيرتس" الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، في بيان بمناسبة الاستقلال الـ66 للسودان: "إن استخدام العنف ضد المتظاهرين والانتهاكات بحق الصحافيين وتلك الأخرى ضد حقوق الإنسان؛ لا تسهم في خلق بيئة مواتية لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وطالَبَ "بيرتس" بضرورة وقف الانتهاكات والشروع بالتحقيق فيها.

ودعا السلطات إلى احترام الحق في التجمع السلمي والسماح للمتظاهرين الملتزمين بالتعبير عن أنفسهم بحرية.