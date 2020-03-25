برئاسة الملك سلمان.. عقد القمة الافتراضية لمجموعة العشرين حول "كورونا" الخميس المقبل

تناقش تنسيق الجهود العالمية لمكافحة الفيروس والحد من تأثيره الإنساني والاقتصادي

أعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية الخميس المقبل 02 شعبان 1441 هـ، الموافق 26 مارس 2020، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتفصيلاً، تناقش القمة سُبل المضي قُدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا، والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ويشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة، التي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية. وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

ويمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسًا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين www.g20.org .