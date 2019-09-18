"أمانة الشمالية" تُعد 11950 شكلاً جماليًّا وترفع 6730 علمًا ابتهاجًا باليوم الوطني

في جميع المحافظات والمدن التابعة لها

بدأت أمانة منطقة الحدود الشمالية والبلديات التابعة لها، في نشر مظاهر الاحتفاء؛ استعدادًا للاحتفال بذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين.



وأعدت أمانة المنطقة الشمالية 11950 شكلًا جماليًّا في مدينة عرعر والمحافظات التابعة لها، وركبت عقود إنارة ضوئية، و11 كشاف إضاءة على الجسور، وتعليق 6730 علمًا على الطرق الرئيسة والمداخل الجانبية، وإضاءة 19 مبنى بالإضاءة الجمالية.



كما دعمت 17 شاشة بالزينة والبرامج الوطنية، وتزيين 41 ميدانًا بالحدائق العامة، ونشر 670 لوحة تعبيرية لليوم الوطني.



يذكر أن الأمانة بدأت منذ وقت مبكر في تجهيز احتفالات اليوم الوطني، وسخرت جميع بلديات المنطقة والبلديات التابعة لها كل قدراتها وإمكانياتها لخدمة هذه المناسبة الغالية، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة عرعر المهندس شمام سعيدان الشمري، في إطار سعي الأمانة للقيام بواجباتها الوطنية وأهدافها الرامية إلى تعزيز المواطنة، وخدمة البلاد.