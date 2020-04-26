ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا

معهد روبرت كوخ: 140 وفاة ترفع العدد إلى 5640

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة إلى 154175.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد يوم السبت بواقع 2055.

وأضاف المعهد يوم الأحد، أن عدد الوفيات زاد بواقع 140 إلى 5640.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441 10:46 AM

معهد روبرت كوخ: 140 وفاة ترفع العدد إلى 5640

ألمانيا تسجل 1737 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 1737 إصابة إلى 154175.

ووفق "رويترز" ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد يوم السبت بواقع 2055.

وأضاف المعهد يوم الأحد، أن عدد الوفيات زاد بواقع 140 إلى 5640.

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ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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